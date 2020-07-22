Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,72 руб., евро – до 81,59 руб.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,02%, до 70,72 руб., курс евро – на 0,08%, до 81,59 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС

К 10:03 мск курс доллара находился на уровне 70,6875 руб. (-0,02%), евро рос до 81,57 руб. (+0,05%).

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