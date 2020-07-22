Британия решила расширить полномочия спецслужб для борьбы с внешними «врагами»

Премьер Британии Борис Джонсон готов предоставить спецслужбам больше полномочий для борьбы с иностранным вмешательством, пишет Times.

Правительство планирует новые законы, которые должны будут помешать «деятельности врагов» в стране. В соответствии с новыми законами может быть создан официальный «реестр иностранных агентов» по образцу подхода в США и Австралии, отмечает издание. Те, кто не сообщат о своей деятельности, могут быть депортированы или заключены в тюрьму, передает РИА «Новости».

Напомним, комитет британского парламента ранее во вторник опубликовал доклад, в котором, в частности, признал, что не нашел свидетельств того, что Россия якобы пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Тем не менее, комитет призвал усиливать давление на Россию.

Официальный представить МИД Мария Захарова, комментируя доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, назвала его «русофобией в фейковой огранке».

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