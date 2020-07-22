Британия решила расширить полномочия спецслужб для борьбы с внешними «врагами»

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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участиями девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Египет готов к вторжению на запад

Египетская армия готова к марш-броску на запад, в ЛивиюФото: Amr Nabil/AP/ТАСС
Лидер Египта фельдмаршал ас-Сиси получил добро на военную операцию в соседней Ливии. Когда египетская армия перейдет западную границу, ситуация может развиваться по нескольким сценариям. При благоприятном исходе Каир оттеснит войска Сараджа от своих рубежей и изменит баланс сил в Ливии в пользу Хафтара. Но велик риск, что вторжение Египта в соседнюю страну не будет блицкригом. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в Фейсбуке видеобращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-енд. Но специалисты по антитеррору уверены – Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Британия решила расширить полномочия спецслужб для борьбы с внешними «врагами»

              22 июля 2020, 08:33

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Премьер Британии Борис Джонсон готов предоставить спецслужбам больше полномочий для борьбы с иностранным вмешательством, пишет Times.

              Правительство планирует новые законы, которые должны будут помешать «деятельности врагов» в стране. В соответствии с новыми законами может быть создан официальный «реестр иностранных агентов» по образцу подхода в США и Австралии, отмечает издание. Те, кто не сообщат о своей деятельности, могут быть депортированы или заключены в тюрьму, передает РИА «Новости».

              Напомним, комитет британского парламента ранее во вторник опубликовал доклад, в котором, в частности, признал, что не нашел свидетельств того, что Россия якобы пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Тем не менее, комитет призвал усиливать давление на Россию.

              Официальный представить МИД Мария Захарова, комментируя доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, назвала его «русофобией в фейковой огранке».

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