Захарова назвала доклад комитета британского парламента «русофобией в фейковой огранке»

Официальный представить МИД Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, назвав его «русофобией в фейковой огранке».

«По британскому докладу скажу: сенсации не случилось», – передает РИА «Новости» ответ Захаровой на просьбу прокомментировать документ.

Она добавила, что данный доклад – это «русофобия в фейковой огранке».

Напомним, ранее во вторник комитет британского парламента не нашел свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit).

При этом комитет британского парламента призвал усиливать давление на Россию.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в докладе британцев о «вмешательстве» России и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны.

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