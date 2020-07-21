Комитет британского парламента призвал усиливать давление на Россию

Правительство Великобритании должно работать над созданием широкой международной коалиции, готовой принимать решительные меры в ответ на недружественные действия России. Такая рекомендация содержится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

«Другие страны должны вместе с Соединенным Королевством начать действовать более решительно, чтобы предпринимаемые [президентом России Владимиром] Путиным действия имели свою цену. [Ответ на инцидент в] Солсбери не должен стать моментом наивысшего международного единства в противостоянии российской угрозе», – передает ТАСС сопровождающий доклад заявление членов комитета.

В самом документе отмечается, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию».

Комитет также считает, что Россия якобы стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь при этом преимуществами участия в международных организациях, передает РИА «Новости».

«Россия, по всей видимости, воспринимает внешнюю политику как перетягивание одеяла: любые действия, которые она может предпринять, способные повредить Западу, фундаментально работают на благо России. Также, похоже, это усиливается паранойей: верой в то, что западные институты, такие, как НАТО и ЕС, занимают гораздо более агрессивную позицию по отношению к ней, чем в реальности», – говорится в докладе.

Для более эффективного противостояния «агрессивным действиям» со стороны Москвы Западу необходимо еще больше сплотиться: «Великобритания продемонстрировала, как может обеспечивать международный ответ, как это было в ответ на нападения в Солсбери. Сейчас она должна стремиться преумножить эти усилия, чтобы не упустить возможность».

Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября 2019 года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать «определенные процессы». Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в докладе британцев о «вмешательстве» Москвы и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны.