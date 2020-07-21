Британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства России в референдум по Brexit

Комитет британского парламента не нашел свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit), говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

«Существовали широко распространенные утверждения о том, что Россия стремилась повлиять на избирателей на референдуме 2016 года о членстве Великобритании в ЕС: исследования указывали на преобладание сюжетов в поддержку Brexit или антиевропейских историй о [репортажах] RT и «Спутника», а также об использовании «ботов» и «троллей» в качестве доказательств. Реальное влияние таких попыток на сам результат будет трудно, если не невозможно, доказать», – передает ТАСС заявление комитета. При этом в докладе содержится критика в адрес правительства, которое «с запозданием осознало существование угрозы».

Между тем комитет британского парламента выступил с утверждением, что Россия якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.

Авторы 55-страничного документа упоминают «заслуживающие доверие комментарии из открытых источников, выдвигающих в качестве предположения то, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года». Такие действия России называются «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

Указывается также, что Россия якобы осуществляет «злонамеренную деятельность в киберпространстве», привлекая организованные преступные группировки. Речь идет, в частности, о попытках «вмешаться» в выборы других стран.

Напомним, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в докладе британцев о «вмешательстве» России и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны.