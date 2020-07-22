Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Вероятно, ситуация с коронавирусом в США ухудшится, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, «к сожалению, вероятно, сначала станет хуже перед тем, как будет лучше». Он признался, что ему «не нравится говорить это, но так обстоят дела». Трамп призвал «посмотреть на весь мир, это по всему миру», и добавил, что «такова тенденция».

Президент США подчеркнул, что смертность от связанных с коронавирусом осложнений в США продолжает снижаться, передает РИА «Новости».

Трамп заверил журналистов, что носит маску: «Я надену ее, когда я в группе людей, если я в лифте, и со мной другие люди, в том числе, например, охрана, это не их вина, я должен быть в лифте, я хочу и их защитить, я надеваю маску». Он достал из правого кармана пиджака темно-синюю маску с клапаном и показал ее прессе. Выступал Трамп без маски.

Специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США считают, что реальное число американцев с коронавирусом может в несколько раз превышать официальные показатели, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

После проверки анализов жителей 10 американских городов и штатов выяснилось, что у многих из тех, кто не был внесен в официальную статистику по коронавирусу, была выявлена инфекция или антитела к ней.

Так, в штате Миссури к 30 мая насчитывалось, по официальным данным, около 13 тыс. инфицированных. Однако специалисты ЦКПЗ установили, что на самом деле их могло быть около 171 тысячи. Сейчас, по данным университета Джонса Хопкинса, в Миссури насчитывается около 34 тыс. инфицированных.

Напомним, в США остановить распространение заболевания пока не удается. Страна лидирует и по числу зараженных, и по числу умерших от коронавируса. При этом Трамп долгое время противился карантину, а после его введения призывал к скорейшему открытию экономики.

В США умерли более 140 тыс. пациентов с COVID-19, зафиксировано более 3,8 млн случаев заражения.

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