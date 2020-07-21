Кононенко объяснил ошибку Мадонны о наложенном на нее в России штрафе в миллион долларов

Мадонна должна уплатить штраф всего в пять тысяч рублей, а не в миллион долларов, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. По его словам, на артистку действительно подавали в суд и сумма иска исчислялась сотнями миллионов рублей, но эти требования суд отклонил.

Мадонна в своих социальных сетях сообщила, что после одного из концертов в российском городе в 2012 году, где она выступила с речью в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, власти выписали ей штраф в размере 1 млн долларов. При этом артистка его до сих пор не погасила.

«Сумма-то понятно откуда взялась: после ее концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад, на нее подали несколько гражданских исков – общая сумма там была 300 млн рублей. Но суд эти иски не принял. А так у нас штраф за пропаганду пять тысяч рублей, то есть по факту только он и остался», – говорит Кононенко.

Блогер объясняет, что певице попросту неправильно все передали. Он предполагает, что промоутеры, которые в 2012 году устраивали концерт Мадонне, сообщили данную сумму, но позже не уточнили, что она была отозвана.

«Конечно, если бы она не заплатила бы этот штраф в США, то к ней бы пришли приставы, а в России у нее нет ничего, что можно было бы арестовать. Она больше не приедет сюда, вот и все. Нам от этого хуже, а не ей», – подытожил Кононенко.

Накануне концерта в Питере в 2012 году в своих социальных сетях Мадонна писала, что планирует на выступлении в культурной столице России затронуть проблему нарушения прав членов ЛГБТ-сообщества в связи с принятым в городе административным запретом пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.