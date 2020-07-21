Косачев сказал, чем удивляет британский доклад о «российском вмешательстве»

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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

Сначала в зоне конфликта пошло в ход стрелковое оружие, теперь – информационноеФото: mil.am
Армяно-азербайджанский конфликт стремительно становится все более международным. В парламенте Грузии случилась буря из-за сообщений о поставках российских «Градов» в Армению через территорию республики. В Баку вызвали на ковер и отчитали сербского посла – поводом стали вбросы о появлении в армянских окопах вооружений из Сербии. Откуда «растут ноги» у публикаций в азербайджанской прессе? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Косачев сказал, чем удивляет британский доклад о «российском вмешательстве»

              21 июля 2020, 15:28

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Доклад комитета британского парламента о так называемом российском вмешательстве удивляет только снятием с Москвы подозрений во вмешательстве в процесс референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

              Косачев написал в Facebook, что «доклад комитета британского парламента по разведке и безопасности относительно «российского вмешательства» если чем и удивляет, так это снятием с нас подозрений по Brexit». Однако «все остальное там есть по полной и свалено в кучу – от Шотландии до мирового порядка, который Россия тоже пытается подорвать».

              «Что до обвинений – они в очередной раз голословны, бездоказательны и неубедительны. Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» – не то слово. Опаснее», – добавил сенатор.

              По его мнению, причина появления этого доклада заключается в попытках британских властей «вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой»: «Brexit неизбежно ставит перед Великобританией новые вызовы – как внутренние, так и внешние. И быть святее дяди Сэма в международных делах, не только улавливая, как раньше, но и генерируя тренды, – весьма заманчивая перспектива».

              Косачев выразил сожаление, «что в качестве объекта приложения непомерных амбиций вновь избрана Россия».

              «Лучше от этого никому в Европе не станет. Как не стало, впрочем, и от Brexit, и от многих других начинаний бывшей «владычицы морей» в более широком геополитическом контексте», – подчеркнул он.

              Напомним, комитет британского парламента заявил, что не нашел свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Вместе с тем он призвал усиливать давление на Россию.

              Официальный представить МИД Мария Захарова, комментируя доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, назвала его «русофобией в фейковой огранке».

              Президент России Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес Москвы в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого–то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

              По словам главы государства, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.


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