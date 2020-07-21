Посол Ирана предложил создать «клуб стран под санкциями»

В условиях усиления давления со стороны США пора создавать «клуб стран, находящихся под санкциями», в который, в частности, войдут Россия, Иран и Китай, заявил представитель Тегерана в Москве Казем Джалали.

Джалали, касаясь вопроса санкционного давления на Тегеран со стороны Вашингтона, заметил, что «нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями». По его мнению, в этот клуб должны войти такие «сильные державы с развитыми экономиками», как Россия, Китай и Иран, передает «Коммерсант».

Посол отметил, что это будет клуб не изгоев, а пострадавших: «Мы должны помогать друг другу. Ведь почему против вас водят санкции? Потому что американцы не хотят видеть ни в одном регионе страны, которая сильнее и влиятельнее их. Они хотят, чтобы Россия была слабой, Китай был им экономически подчинен, а Иран был их колонией».

«Поэтому нам надо сотрудничать, помогать друг другу, взаимодополнять друг друга. У нас огромные возможности, надо просто проявить политическую волю и приложить усилия, чтобы грамотно развивать этот потенциал. Ирану есть что предложить России и Китаю. Мы крупная страна с большим и достаточно молодым населением, у нас много полезных ископаемых и развитые технологии. Если мы приложим совместные усилия, то преодолеем давление США», – добавил он.

Напомним, палата представителей Конгресса США ужесточила санкции против российских газопроводов.

До этого Пекин решил ввести санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».

Кроме того, Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США.