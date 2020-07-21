Нефть подорожала на новостях по вакцине от коронавируса

Мировые цены на нефть во вторник утром незначительно растут: инвесторы обратили внимание на новости по разработке и испытаниям вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть.

По состоянию на 7.52 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% – до 43,38 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,07% – до 40,84 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI – на 0,12%, до 40,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса Оксфордского университета успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцина от COVID-19 разрабатывается Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca.

При этом, по данным ВОЗ, число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч, а число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 14,3 миллиона. Количество новых случаев заражения в США остается выше 60 тысяч после достижения рекорда в 77 тысяч на прошлой неделе, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

Инвесторы продолжают оценивать прогнозы по спросу на нефть на фоне ситуации с пандемией и рисков второй волны заражений. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле, производстве и перевозках в первой половине года, в текущем году аналитики прогнозируют снижение мирового ВВП. В свою очередь, такие ожидания влияют и на нефтяной спрос.

«С открытием крупных мировых экономик спрос на нефть должен подняться, особенно если вакцина вскоре станет доступной», – приводит Reuters мнение рыночного аналитика ThinkMarkets Фавада Разакзада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД