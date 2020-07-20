В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 17 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит РИА «Новости» текст сообщения оперативного штаба.

Всего в Москве умер 4331 вирус-положительный пациент.

Накануне сообщалось о 15 скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом.

Напомним, в составленном экспертами ВШЭ рейтинге эффективности стран в противодействии COVID-19 Россия заняла 7-е место из 48.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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