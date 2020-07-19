В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 15 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония, передает РИА «Новости».

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве возросло до 4314, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в городе умерли 14 человек с коронавирусом.

Напомним, врачи в столице за последние сутки вылечили от COVID-19 еще 359 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 170539.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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