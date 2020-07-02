Воспитательницу из дома малютки в Самаре отстранили за грубое обращение с ребенком

В Самарской области воспитательница дома ребенка «Солнышко» была отстранена от работы после того, как резко выдернула из-под ребенка игрушечную коляску, из-за чего тот упал.

Видео, на котором запечатлен инцидент, появились в Сети. На кадрах видно, как на детской площадке под присмотром воспитателя играют несколько детей. Женщина ругает одного из воспитанников, после чего дергает из-под него игрушечную коляску – малыш падает и плачет. При этом педагог не помогает малышу, не успокаивает его.

В доме ребенка сообщили, что после инцидента сотрудница была отстранена от работы, передает «360».

«Она отстранена. Сразу же», – подчеркнули в отделе кадров учреждения.

Отмечается, что ребенок не пострадал.

Вместе с тем видозаписью заинтересовалась областная прокуратура. Глава регионального надзорного ведомства Сергей Берижицкий поручил начать проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей воспитательницей. По ее результатам будет принято решение об ответственности виновных лиц.

Ранее сообщалось, что в Уфе возбудили уголовное дело против воспитательницы социального приюта Адили Нуруллиной, которая унижала детей и записывала это на видео.

На кадрах запечатлено, как она провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику.

После инцидента психологи проверили состояние детей из приюта. Сама же Нуруллина объяснила свои действия тем, что ей такое кажется смешным.