Грузия отказалась возвращать посла на Украину

Тбилиси, в мае отозвавший из Киева посла Теймураза Шарашенидзе после назначения Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ, пока не намерен возвращать дипломата из-за регулярных вмешательств экс-президента в проведение выборов в парламент Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил телекомпании «Имеди» глава МИД Давид Залкалиани, «консультации с послом пока не завершены, в то время как иностранный гражданин (Саакашвили) нарушает законы Грузии, публично призывая к выступлениям против действующей власти у себя на родине».

Он напомнил, что Украина проигнорировала требование Грузии не назначать на официальную должность Саакашвили, который заочно осужден в Тбилиси на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

«Мы будем адекватны ситуации. Саакашвили призывает к неповиновению, что для нас категорически неприемлемо. Очень не хочу, чтобы наши отношения со стратегическим партнером – Украиной зашли в тупик. Нельзя допустить этого из-за этого человека (Саакашвили)», – заявил Залкалиани.

Ранее Грузия в жесткой форме потребовала от Украины пресечь вмешательства в ее внутренние дела главы украинского исполкома реформ, экс-президента Михаила Саакашвили, который заявил, что намерен активно участвовать в предвыборном процессе на его родине перед октябрьским голосованием в парламент и способствовать смене властей.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.

В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».