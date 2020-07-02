ЦИК обработал 99% протоколов общероссийского голосования

Обработано более 99% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России.

ЦИК обработал 99,02% протоколов, передает ТАСС.

78,03% граждан России поддержали поправки, против проголосовали 21,16%.

Отметим, что отдать свой голос можно было вне избирательного участка: на дому, «на придомовых территориях» (во дворе или на улице) и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»).