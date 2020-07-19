Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.

Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать. Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение. Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Он также отметил, что все фигуранты дела дают показания.

«И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать», – сказал Лукашенко.

Ранее ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты. Тем временем центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего главу республики Александра Лукашенко кандидатом на пост президента.

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

Напомним, Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.

Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным. Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент страны Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД