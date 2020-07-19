По факту убийства сестры Юрия Пескова возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины – сестры бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова во время разбойного нападения в Азовском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщает следствие, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же был найден 83-летний хозяин дома, он был госпитализирован с травмами. Дело возбуждено по статьям об убийстве и разбое, передает «Интерфакс».

Напомним, после нападения грабителей экс-директор предприятия был госпитализирован.

Песков руководил заводом почти 20 лет. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.