Министр торговли США госпитализирован

Возглавляющий американское министерство торговли Уилбур Росс попал в больницу, сообщили в ведомстве.

Министр госпитализирован «из-за небольших проблем» со здоровьем, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Подчеркивается, что причины «не имеют отношения к коронавирусу». Сейчас 82-летний Росс «чувствует себя хорошо». Ожидается, что скоро его выпишут из больницы.