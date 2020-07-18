Главы ЦБ и министры финансов G20 провели видеоконференцию

Состоялась видеоконференция министров финансов и управляющих центробанками стран G20.

В заявлении по итогам видеоконференцию говорится, что страны G20 собираются применять «все доступные политические инструменты» для защиты людей, их рабочих мест и доходов в период распространения коронавируса.

G20 продолжит «поддерживать восстановление мировой экономики и повышать устойчивость финансовой системы». Страны Группы двадцати намерены «не допустить упадка», передает ТАСС.

Сообщается, что во второй половине 2020 года G20 обсудят продление моратория на обслуживание долга беднейших стран мира. Перед этим будет опубликован отчет МВФ и Всемирного банка о «потребности в ликвидных средствах стран, подпадающих под действие» моратория.

Запросы на участие в программе заморозки долговых обязательств подали 42 страны. Планируется отложить выплаты 5,3 млрд долларов долга.

Напомним, «Большая двадцатка» призывала международные банки развития временно не взимать с беднейших стран платежи по обслуживанию задолженностей.

По данным на конец июня 18 стран получили возможность воспользоваться рассрочкой, сумма сэкономленных средств составила 1,3 млрд долларов.

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