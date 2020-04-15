Страны G20 выделят на помощь уязвимым странам более 200 млрд долларов

Страны «Большой двадцатки» (G20) в рамках мер по борьбе с кризисом на фоне пандемии коронавируса, выделят более 200 млрд долларов на помощь наиболее уязвимым странам, говорится в заявлении глав министерств финансов и центробанков.

«Мы призываем к скорейшему внедрению пакетов мер... принятых Всемирным банком и региональными банками развития. Это составляет более 200 млрд долларов США для стран с переходной экономикой и стран с низким уровнем дохода», – цитирует заявление РИА «Новости».

Кроме того, «Большая двадцатка» призывала международные банки развития временно не взимать с беднейших стран платежи по обслуживанию задолженностей.



«Мы просим многосторонние банки развития дополнительно изучить варианты приостановки платежей по обслуживанию долга (беднейших стран, – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении.



Также страны G20 примут меры для предотвращения долгосрочного влияния пандемии коронавируса на экономику.



«Мы подтверждаем наше обязательство использовать все доступные инструменты для защиты от негативных рисков, быстрого восстановления экономики и достижения устойчивого сбалансированного и всестороннего роста, продолжая при этом отвечать на глобальные вызовы. Как члены G20 мы предпримем следующие действия и обязательства, чтобы обеспечить сильный, устойчивый, сбалансированный и всесторонний рост, признавая, что международное сотрудничество является ключом к обеспечению восстановления. Мы признаем, что ключевым рычагом в минимизации экономических потрясений является контроль над распространением COVID-19, позволяя вернуть уверенность и полностью возобновить хозяйственную деятельность», – отмечается в документе.



Министры G20 пообещали делиться последней информацией и опытом стран по борьбе с коронавирусной инфекцией, минимизировать негативные побочные эффекты, а также риски вторичной волны пандемии.

Напомним, ранее в планах у стран «Большой двадцатки» (G20) было введение моратория на выплаты по двусторонним кредитам для государств с низким уровнем доходов в рамках пакета мер по борьбе с пандемией коронавирусом.