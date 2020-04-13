СМИ: Государства G20 задумались о заморозке выплат по кредитам беднейшим странам

В планах у стран «Большой двадцатки» (G20) ввести мораторий на выплаты по двусторонним кредитам для государств с низким уровнем доходов в рамках пакета мер по борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению долгового кризиса в emerging markets, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в G20.

Ожидается, что этот вопрос будет решен на встрече министров финансов стран G20 на этой неделе. Инициатива предусматривает заморозку на срок от шести до девяти месяцев или даже до конца 2021 года выплат государств по суверенному долгу в соответствии с призывом Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), сообщает «Интерфакс».

По словам источника, обеспеченные страны и международные институты потратят период моратория на выработку «очень четких критериев для каждой отдельной страны относительно того, что именно ей требуется».

«Будет ли это полное списание долга? Или просто отсрочка?», – отмечает источник.

«Для того, чтобы согласовать списание долга, потребуется время. Что требуется немедленно, так это дать государствам пространство для маневра, чтобы они могли не беспокоиться о денежных потоках и обслуживании долга перед другими странами, а имели возможность направить средства на неотложные нужды».

В G20 все больше опасаются долговой устойчивости многих бедных стран, которые активно брали кредиты после финансового кризиса 2008 года, а на данный момент у них нет достаточных ресурсов, чтобы принимать меры в ответ на ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Другой источник FT в G20 заявил, что инициатива о введении моратория на выплаты по кредитам для бедных стран с низким уровнем доходов получила «мощную поддержку».

«Переговоры продолжаются, и необходимо согласовать некоторые детали, однако мы уверены в том, что решение будет найдено», – сказал он.

Пока решается, каким странам должен быть предоставлен мораторий на выплаты по долгу.

Государствам, которые получают средства на цели развития в рамках двусторонних соглашений, предстоят в этом году выплаты внешним кредиторам на сумму около 40 млрд долларов. Из них 18 млрд долларов – по двусторонним соглашениям с другими государствами. По данным Института международных финансов (IIF), беднейшим странам мира также предстоят выплаты по внутреннему долгу на общую сумму 130 млрд долларов.

Ранее страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке.