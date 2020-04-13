СМИ: Государства G20 задумались о заморозке выплат по кредитам беднейшим странам

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13 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

Зоя и Александр Космодемьянские, предвоенная фотографияФото: РИА Новости
13 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, под Кенигсбергом погиб командир батареи самоходных артустановок ИСУ-152 старший лейтенант Александр Космодемьянский – брат знаменитой Зои Космодемьянской. На момент гибели ему исполнилось всего девятнадцать лет, но за спиной у Александра уже было немало воинских подвигов. Его желанием было отомстить за гибель сестры. И он мстил. Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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              СМИ: Государства G20 задумались о заморозке выплат по кредитам беднейшим странам

              13 апреля 2020, 15:29

              Текст: Елизавета Булкина

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              В планах у стран «Большой двадцатки» (G20) ввести мораторий на выплаты по двусторонним кредитам для государств с низким уровнем доходов в рамках пакета мер по борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению долгового кризиса в emerging markets, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в G20.

              Ожидается, что этот вопрос будет решен на встрече министров финансов стран G20 на этой неделе. Инициатива предусматривает заморозку на срок от шести до девяти месяцев или даже до конца 2021 года выплат государств по суверенному долгу в соответствии с призывом Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), сообщает «Интерфакс».

              По словам источника, обеспеченные страны и международные институты потратят период моратория на выработку «очень четких критериев для каждой отдельной страны относительно того, что именно ей требуется».

               «Будет ли это полное списание долга? Или просто отсрочка?», – отмечает источник.

              «Для того, чтобы согласовать списание долга, потребуется время. Что требуется немедленно, так это дать государствам пространство для маневра, чтобы они могли не беспокоиться о денежных потоках и обслуживании долга перед другими странами, а имели возможность направить средства на неотложные нужды».

              В G20 все больше опасаются долговой устойчивости многих бедных стран, которые активно брали кредиты после финансового кризиса 2008 года, а на данный момент у них нет достаточных ресурсов, чтобы принимать меры в ответ на ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

              Другой источник FT в G20 заявил, что инициатива о введении моратория на выплаты по кредитам для бедных стран с низким уровнем доходов получила «мощную поддержку».

              «Переговоры продолжаются, и необходимо согласовать некоторые детали, однако мы уверены в том, что решение будет найдено», – сказал он.

              Пока решается, каким странам должен быть предоставлен мораторий на выплаты по долгу.

              Государствам, которые получают средства на цели развития в рамках двусторонних соглашений, предстоят в этом году выплаты внешним кредиторам на сумму около 40 млрд долларов. Из них 18 млрд долларов – по двусторонним соглашениям с другими государствами. По данным Института международных финансов (IIF), беднейшим странам мира также предстоят выплаты по внутреннему долгу на общую сумму 130 млрд долларов.

              Ранее страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. 


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