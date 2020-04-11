G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка

Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

Специальная рабочая группа создается «на краткосрочный период», она открыта для всех министров энергетики стран G20 на добровольной основе. Председателем станет Саудовская Аравия, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что «существенный экономический спад и неопределенность прогноза» в связи с пандемией коронавируса усилили «дисбаланс предложения и спроса на энергоносители», а также «нестабильность энергетического рынка». Они не только «напрямую оказали влияние на нефтегазовый сектор», но и «распространились по другим сферам».

G20 заявила, что будут приняты «все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности энергетического рынка». Страны признали «приверженность некоторых производителей стабилизации энергетических рынков» и «важность международного сотрудничества в обеспечении устойчивости энергосистем».

Страны G20 намерены «продолжить тесное сотрудничество».

В сентябре состоится новая встреча, на которой рассмотрят «ответные меры на пандемию COVID-19» и «более широкую энергетическую повестку». В частности, собираются обсудить «переход к более чистым и устойчивым энергетическим системам». При этом члены G20 готовы «собраться раньше, если это будет необходимо».

Reuters со ссылкой на источник указывало, что в коммюнике нет «прямого упоминания» сокращения добычи нефти.

Напомним, сообщалось, что заседание министров энергетики G20 завершилось «успешными» договоренностями. Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти. Революционным стало присоединение к сделки шести стран-экспортеров нефти, которые до сих пор никогда не участвовали в регулировании нефтяного рынка вместе с ОПЕК: Канады, США, Норвегии, Колумбии, Бразилии и Аргентины.