Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

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18 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...

Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

              18 июля 2020, 13:05

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил военно-дипломатический источник.

              Источник сообщил, что разговор состоялся утром в субботу по инициативе Баку, передает РИА «Новости».

              «В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран», – добавил он.

              По словам источника, Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности войск: «Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе».

              Напомним, 12 июля около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

              Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

              В пятницу президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

              Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

              В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.

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