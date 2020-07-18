Морпехов Каспийской флотилии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ВС

Батальон морской пехоты и ракетный дивизион «Бал» Каспийской флотилии, базирующиеся в Республике Дагестан, в рамках внезапной проверки боевой готовности ВС России выдвинулись для совместных учений с корабельной группировкой, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии (КФл), базирующиеся в Республике Дагестан, были подняты по боевой тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности. При получении команды на перевод в высшие степени боевой готовности береговые войска в составе батальона морской пехоты и ракетного дивизиона «Бал» совершили марш в районы выполнения задач», – приводит текст сообщения пресс-службы Южного военного округа ТАСС.

В рамках проверки российским военным предстоит отработать задачи по обнаружению отряда десантных кораблей условного противника и уничтожению целей ракетным ударом двух пусковых установок, поддержку самоходных артиллерийских батарей, а также боевые задачи по противодесантной обороне побережья.

«Корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств также вышли в море, для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средства воздушного нападения», – добавили в пресс-службе ЮВО.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.

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