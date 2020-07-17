Лукашенко предостерег от «неравноправных» союзов

Белорусский президент Александр Лукашенко в диалоге с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил, что странам стоит строить союз на равноправной основе, поскольку союзы, созданные на неравноправии, существуют недолго.

«Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», – сказал президент Белоруссии, передает РИА «Новости».

Также Лукашенко отметил, что сегодня невозможно «как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет».

«Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России. (...) Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», – добавил белорусский президент.

Между тем в пятницу Лукашенко подписал указ, в котором обновляется состав Совета безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В состав Совбеза Белоруссии включили председателя Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля, министра обороны Виктора Хренина, председателя государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса, начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича.

Из состава исключили бывшего государственного секретаря Станислава Зася, бывшего главу КГК Леонида Анфимова и экс-премьера Белоруссии Сергея Румаса.

В ходе диалога с российским премьером в пятницу Лукашенко также сообщил, что входе проходящей избирательной кампании в Белоруссии происходят «странные вещи».

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