Минздрав озвучил требования для возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение необходимо возобновить при сохранении ряда требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», – передает слова министра ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское правительство работает над возобновлением международного авиасообщения.

Ранее Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией. Посол Турции в России Мехмет Самсар заверил, что были предприняты все необходимые меры против эпидемии коронавируса как в аэропортах, так и на туристических объектах.