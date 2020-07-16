На судью Краснодарского края возбудили дело за взятку в 1 млн рублей

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Как можно примирить Азербайджан и Армению

В конфликте между Арменией и Азербайджаном активно применяется в том числе артиллерияФото: Reuters Staff/Reuters
Армяно-азербайджанская граница вот уже почти 30 лет является самой горячей точкой постсоветского пространства. Здесь регулярно вспыхивают бои – от обычных обстрелов до масштабных боевых действий. Почему ни одна из сторон никак не может добиться ни военной, ни политической победы – и на каких условиях возможен мир между этими странами? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...
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      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
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              На судью Краснодарского края возбудили дело за взятку в 1 млн рублей

              16 июля 2020, 13:58

              Текст: Евгения Шестак

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              Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева по подозрению в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения, сообщили в пресс-службе ведомства.

              «Председателем Следственного комитета России по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч. 1 ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного решения»)», – сообщается на сайте СК.

              По версии следствия, в 2011 году к судье обратился его знакомый с просьбой вынести судебное решение о признании за ним права собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, в том числе на административно-хозяйственные постройки и каналы, которые он купил у рыболовецкого хозяйства-банкрота. 

              При этом правоустанавливающих документов на объекты у рыболовецкого хозяйства не было, а в 2009 году арбитражный суд отказал компании в регистрации прав на 60 объектов. Судья, которому были известны это обстоятельства, попросил за вынесение решения в пользу гражданина 2 млн рублей. Получив часть требуемой суммы, судья сам сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя, принял дело к своему производству и вынес решение в пользу заявителя. Судебный акт был отменен краснодарским краевым судом.

              Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по краю.

              Ранее суд приговорил экс-замглавы Курганской области Романа Ванюкова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей за получение взяток на сумму 5 млн рублей. 


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