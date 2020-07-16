Суд признал арест Фургала законным

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», – огласил решение судья, отклонив апелляционную жалобу адвоката Фургала, который просил освободить его из СИЗО.

Заседание прошло в закрытом режиме, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

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