Анонсирован старт нового этапа конкурса «Цифровой прорыв»

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Как можно примирить Азербайджан и Армению

В конфликте между Арменией и Азербайджаном активно применяется в том числе артиллерияФото: Reuters Staff/Reuters
Армяно-азербайджанская граница вот уже почти 30 лет является самой горячей точкой постсоветского пространства. Здесь регулярно вспыхивают бои – от обычных обстрелов до масштабных боевых действий. Почему ни одна из сторон никак не может добиться ни военной, ни политической победы – и на каких условиях возможен мир между этими странами? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...
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          • Армению

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              Анонсирован старт нового этапа конкурса «Цифровой прорыв»

              16 июля 2020, 11:50

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В августе стартует региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», в рамках которого пройдет серия из восьми хакатонов. IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов.

              Лучшие решения будут реализованы. Общий призовой фонд этапа – 24 млн рублей. Первое соревнование пройдет в Ростове-на-Дону 21 августа, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              За 48 часов участникам предстоит создать рабочий прототип цифрового продукта по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций.

              Отмечается, что предшествующие региональному этапу онлайн-хакатоны и онлайн-чемпионат показали хорошую альтернативность очному формату испытаний в период коронавируса. Поэтому в условиях сохраняющихся рисков принято решение провести для соревнующихся и региональный этап в дистанционном режиме. Кроме того, это позволит большему числу IT-специалистов из любого субъекта страны присоединиться к проекту.

              В то же время, региональный этап не полностью заочный и будет отличаться смешанностью форматов. Он будет представлять собой микс онлайн и офлайн: конкурсанты проходят испытания полностью на дистанте, но в каждом регионе будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией. В них будет организована командная работа трекеров и экспертов конкурса с соблюдением всех мер предосторожности. Они на месте будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать.

              Такой центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в регионе, объединит участников, экспертов, трекеров и партнеров проекта.

              Победители разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие решения будут сопровождаться вплоть до внедрения.

              «При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов. Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации. Хакатоны пройдут в восьми крупнейших региональных IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              По итогам конкурса организаторы создадут официальный кадровый резерв российского рынка IT – для каждого заинтересованного участника будет сформирован персональный профиль с учетом основных компетенций, профессиональных интересов и гибких навыков. Информация будет доступна крупнейшим работодателям страны.

              Каждое кейсовое задание – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение и другие актуальные тематики.

              В рамках обучения участников и их погружения в тематику кейсов в прямом эфире в часовом поясе региона будут проходить вебинары, круглые столы и интервью с ведущими экспертами по цифровой экономике. Защита проектов и торжественная церемония награждения также пройдут в формате онлайн. Присоединиться к трансляции на площадке РИФ.онлайн смогут все заинтересованные слушатели.

              «Этим летом в рамках IT-марафона нам удалось провести уже два хакатона, оба – полностью в онлайн-формате. Вопреки  опасениям, нам удалось не просто сохранить и передать хакатон-атмосферу, но и усилить ее, создав уникальную коммуникационную экосистему, позволившую взять лучшее из офлайна и использовать онлайн в полную силу. Это помогло нам расширить географию проекта, привлечь участников даже из самых отдаленных уголков страны. И это помогло вовлечь в проект тех, кто не был готов к физическому участию, а таких оказалось много, и среди них оказались отличные профессионалы. Мы верим, что таким образом нам удастся создать мощный кадровый резерв и внести свою лепту в решение проблемы нехватки специалистов на IT-рынке, во всех регионах России и на всех уровнях», – заявил директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

              Особенность «Цифрового прорыва» в 2020 году – высокая вовлеченность регионов. В настоящий момент в конкурсе уже зарегистрировались более 24 тыс. человек из всех субъектов России. На интерактивной карте IT-специалистов России на сайте проекта можно увидеть самые актуальные данные по количеству участников, команд и победителей из каждого региона.

              Даты проведения хакатонов: Ростов-на-Дону – 21-23 августа; Нижний Новгород – 12-14 сентября; Новосибирск – 26-28 сентября; Владивосток – 3-5 октября; Москва – 17-19 октября; Пятигорск – 24-26 октября; Екатеринбург – 31 октября-2 ноября; Санкт-Петербург – 14-16 ноября.

              Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

              Напомним, конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия –  страна возможностей».


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