Путин провел переговоры с Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию в Ливии и урегулирование конфликта на востоке Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг военного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии», – цитирует Зайберта ТАСС.

Прошлые телефонные переговоры между лидерами России и Германии проходили в начале июня.