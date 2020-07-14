В Елисейском дворце потребовали установить памятник чернокожим рабам

Президент Франции Эммануэль Макрон должен взять на себя ответственность за «преступное наследие» Елисейского дворца и установить в своей резиденции, построенной на деньги работорговцев, памятник африканским рабам, заявил активист Луи-Жорж Тэн в своей статье для издания Libération.

Глава Представительского совета ассоциаций темнокожих во Франции Тэн опубликовал в газете открытое письмо к Макрону. Активист предложил главе государства «подать пример на высшем государственном уровне», сделав достоянием публики историю Елисейского дворца, передает RT.

Тэн отмечает, что нынешняя резиденция президента Франции строилась на деньги «богатейшего человека в Париже» и «величайшего работорговца в истории Франции» Антуана Кроза для его дочери и зятя Луи-Анри Латур Д’Овернь.

«Именно в этом дворце рабовладельца проживает сегодня президент Французской республики. Так же как Дональд Трамп живет сегодня в Белом доме, построенном по большей части темнокожими рабами», – пишет Тэн.

Активист считает, что такое положение дел не случайно, ведь строительство великих дворцов и создание крупных финансовых учреждений, таких как Банк Франции, часто было связано с капиталами, созданными благодаря рабовладению. «Но никто об этом не знает, поскольку все следы были стерты», – утверждает общественный деятель.

«Разумеется, господин президент, вы и ваша супруга в этом не виноваты. Не вы стали причиной этих несчастий, но вы – их непосредственные бенефициары. Вы поселились в роскошной резиденции, золотая отделка которой – изнанка ада, пережитого нашими предками», – заявляет активист, он призвал взять на себя ответственность за «это рабовладельческое и преступное наследие».

«Нравится вам это или нет, этот дворец работорговца – сегодня ваш дворец. Вы, господин президент, должны позаботиться о том, чтобы следы этого прошлого не были стерты, ибо «мы должны смириться с историей», как справедливо утверждали вы и ваша супруга», – подчеркивает Тэн.

Общественник напомнил, что Макрон называл колонизацию «преступлением против человечества» и согласился возвратить изъятые у бывших колоний сокровища.

Активист призывает президента Франции создать во внутреннем дворе Елисейского дворца мемориал, воздающий почести рабам, чтобы не дать забыть, кем было построено сооружение.

Помимо этого, Тэн просит Макрона в связи с 300-летием Елисейского дворца начать «тщательное историческое расследование» с целью «выявить все связи колониального рабства с важными учреждениями республики». Активист требует обнародовать имена всех, кто получал выгоду от рабского труда и репараций, предоставленных работорговцам в 1848 году.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих. Так, в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей.

В Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить кенотаф.

Также в пригороде Портленда неизвестные снесли с постамента бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.