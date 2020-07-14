Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень сильных дождей, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – передает РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра.

В Москве соответствующее предупреждение действует до полуночи 15 июля, местами сильный ливень. В Подмосковье предупреждение о дожде действует также до полуночи 15 июля, местами возможен сильный ливень.

Кроме того, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы. Период действия предупреждения о ветре – до 11 часов 15 июля, о грозе – до 21 часа 14 июля.

Напомним, ранее во вторник москвичей предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей.

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