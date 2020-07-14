Москвичей предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром ожидается 14 июля в Москве, существует риск подтоплений.

«В период с 15.00 до 21.00 на Москву прольется 31 мм воды, это три ведра на 1 кв. метр московских улиц. 31 мм – это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливневки не будут справляться», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

Синоптик также сообщил, что ожидается северный ветер, 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха не превысит 19 градусов.

Ранее во вторник синоптики сообщили, что днем в Москве до 21 градуса тепла, ночью температура опустится до 15–17 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 22 градусов, в ночные часы термометры покажут 13–18 градусов тепла.

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