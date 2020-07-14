Представитель Киева счел Минские соглашения «практически нереализуемыми»

Реализовать Минские соглашения «практически невозможно», заявил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.

Он считает, что «практически невозможно реализовать» Минские соглашения «в том виде, в котором (они) существуют», поскольку договоренности «так абстрактно прописаны, что каждая сторона трактует их по-своему», передает ТАСС со ссылкой на радио «Новое время».

Однако заявления о недействительности соглашений Казанский назвал «немного инфантильными». По его словам, «надо понять, а что же будет вместо» них. Он подчеркнул, что без Минских соглашений «нет вообще никаких соглашений по поводу ситуации в Донбассе».

«Это развязывает руки и мы переходим снова к горячей стадии войны, пока не будет подписан «Минск-3», – сказал Казанский, добавив, что нужна «трансформация» договоренностей.

Без нее «это может тянуться и 20, и 30 лет», заявил он.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что Киев за последние дни резко ужесточил свою риторику по поводу Минских соглашений – и явно дает понять, что готов отказаться от них.

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