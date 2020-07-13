Активист движения «Мы Вместе»: Я буду помогать людям и после пандемии коронавируса

«После окончания вспышки коронавируса я продолжу оказывать помощь пожилым, потому что очень многие одиноки и им действительно приятно от того, что кто-то о них заботится, приносит продукты, относится к ним с пониманием и готов их выслушать», – сказал газете ВЗГЛЯД активист движения «Мы Вместе», участник проходящего в Крыму молодежного фестиваля «Таврида» Артем Куба из Воронежа.

«Я здесь, потому что участвовал в проектах «Тавриды» на удаленке – «Таврида помогает» и «Мы вместе». В течение нескольких недель я развозил помощь пожилых людям», – рассказал Артем Куба.

«У меня до этого уже был довольно частый опыт в волонтерских проектах. У меня есть свой волонтерский проект, который во время пандемии невозможно было реализовывать. И как только появилась возможность, я сразу же пошел в молодежное правительство Воронежской области и мы начали активно сотрудничать», – вспоминает активист движения «Мы Вместе».

«Когда мы приходили в гости к бабушкам, дедушкам и приносили им все необходимое, они не верили, что это все бесплатно, добровольно. Что нам просто хочется им помогать, так как мы понимаем — им очень тяжело в этой ситуации. И я решил, что я продолжу этим заниматься и дальше, потому что очень многие одиноки и им действительно приятно от того, что кто-то о них заботится, приносит продукты, относится к ним с пониманием и готов их выслушать», – отметил Артем.

Он также рассказал об онлайн-проекте «Таврида помогает», который проходил дистанционно. «Я вел прямой эфир с Сашей ST, вел проекты вместе с другими исполнителями. Мы снимали ролик в домашних условиях на песню Игоря Матвиенко «Жить». Песня получилась очень интересная, на разных языках. Мы распространяли ее по всем социальным сетям в качестве поддержки, потому что люди морально очень сильно устали от того, что происходит. Также у нас был проект «Таврида детям». Я вел его для Воронежа», – сказал Артем.

«Таврида» для нас всех – это место силы. Здесь ты идешь и каждую минуту наслаждаешься тем, что происходит вокруг, какие люди тебя окружают. У нас огромная страна, и очень много ребят, которые помогают. Я счастлив, что я здесь сейчас», – говорит Артем Куба.

Напомним открытие первой очной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» состоялось в Крыму в пятницу. Молодежный форум собрал тех, кто несколько месяцев помогал команде «Тавриды» организовывать культурные мероприятия по всей стране и представлял ее в регионах России, передает ТАСС.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в субботу вручил медали участникам форума за активную работу в рамках акции помощи в условиях распространения нового коронавируса «Мы вместе». Награды получили более 20 человек, представляющие более 10 регионов страны.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году и за прошедшие годы стал одной из самых крупных площадок для творческой молодежи в стране. С прошлого года он проводится около Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция «Таврида» – комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года.