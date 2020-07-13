Эксперт: К введению новых антироссийских санкций Берлин подталкивают англосаксы

Американская и британская разведки убедили власти ЕС в причастности российских хакеров к электронному взлому бундестага. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя призыв Германии к ЕС принять новые санкционные меры против Москвы в отместку за «хакерскую атаку».

«Это произошло, в основном, из-за давления Америки и Британии. Они очень боятся, что Германия во время своего президентства в Европейском союзе опять сблизится с Россией, начнет обсуждать с Москвой некие общие планы, – сказал германский политолог Александр Рар. – По каким-то вопросам Германия уже отдаляется от Америки, а по другим – пока не может».

Инициатива с новым пакетом санкций – это попытка сохранить общий фронт, показать, что Евросоюз по-прежнему солидарен с Америкой, полагает эксперт.

«Подобные вещи делаются в русле интересов англосаксов, которым обязательно нужно сохранить немцев в общем фронте противостояния с общими врагами – а это Россия и Китай. Америку и Китай тоже часто упрекают в хакерских атаках и шпионаже, Индокитай тоже занимался хакерскими атаками. Однако против них в ФРГ санкции не вводятся, – отмечает политолог. – Что касается обвинений в адрес российских хакеров, то информация тут непроверена».

«Обратите внимание: как только в диалоге России с какой-то страной возникают признаки улучшения, начинается постепенная нормализация отношений, как непременно происходит неприятность, точнее провокация. И проблемы возникают снова», – сетует Рар.

Впрочем, в данном случае вряд ли речь зайдет о каких-то новых крупных карательных мерах, полагает эксперт. «Зачислят несколько россиян в «черные списки» невъездных, Москва ответит своими списками. Не более того», – говорит он, напоминая, что эта история тянется с 2014 года.

«Россию упрекают в том, что ее хакеры залезли в компьютеры бундестага. А что, западные разведки не пытались залезть в компьютеры российских властных структур? Разве хакеры с Запада не пытались их атаковать, нарушая все законы? – задается вопросом эксперт. – ведь следы западных хакерских атак в России тоже находили».

Рар также напомнил, что в ЕС активно обсуждается создание армейских киберподразделений, которые смогут нападать в любое время на кого угодно, кстати, решая при этом еще и задачи коммерческого шпионажа.

Напомним, в воскресенье правительство Германии предложило странам Евросоюза совместно ввести санкции против России в ответ на масштабную кибератаку, которую – по версии Берлина – провели на бундестаг пять лет назад «российские хакеры». Берлин заявил, что санкции предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию ЕС.

В понедельник в МИДе ФРГ заявили о том, что страны Евросоюза широко поддержали призыв Германии. Переговоры о запуске процедуры и списке лиц, подлежащих карательным мерам, еще продолжаются. Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.

Тем временем, в субботу президент США Дональд Трамп признался газете The Washington Post, что лично приказал провести в 2018 году кибератаку на расположенное в Петербурге российское «Агентство интернет-исследований», которое в американской прессе называют «фабрикой троллей». Президент объяснил, что действовал на основании предоставленных ему разведданных о вмешательстве российской стороны в выборы в США.

Как напоминает «Коммерсант», Федеральное агентство новостей (ФАН) тогда заявило о попытке остановить работу технической инфраструктуры ФАН и его проекта USA Really. В агентстве добавили, что атака «полностью провалилась».

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