Разбившийся в Нижегородской области Ан-2 был занят на сельхозработах

Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Нижегородской области, по предварительным данным, принадлежит частной компании и использовался для обработки сельхозугодий, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с авиакатастрофой в Нижегородской области... Самолёт принадлежит ООО «Зевс-Авиа». По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель нижегородского транспортного прокурора. По поручению приволжского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Напомним, в понедельник в Большеболдинском районе Нижегородской области разбился самолет Ан-2. На борту находились два человека, один из них погиб, второй с травмами доставлен в Центральную районную больницу. По предварительным данным, крушение произошло из-за того, что самолет задел провода ЛЭП.

На место крушения направлены сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России, организована доследственная проверка.

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