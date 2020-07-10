Россия внесла свою резолюцию по гумпомощи Сирии

Россия вынесла на голосование вариант резолюции по гуманитарной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией, сообщили в российском постоянном представительстве при ООН.

«Россия запросила голосование по своему проекту, письменная процедура голосования начата», – сообщили в постпредстве ТАСС.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что российский документ «позволит доставлять помощь через границу в сирийский Идлиб через КПП «Баб-эль-Хава» (на границе с Турцией) на протяжении одного года».

Отмечается, что это голосование является последним шансом СБ ООН продлить механизм поставок, срок истекает 11 июля.

В среду Россия и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией. После этого госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН.

Москва в ответ обвинила Вашингтон в высокомерии и искажении действительности. В МИД России подчеркивали, что необходимо координировать поставки гумпомощи с правительством Сирии.

В пятницу Россия и Китай заблокировали резолюцию по Сирии от Германии и Бельгии.