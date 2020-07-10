Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии и Бельгии в СБ ООН по сохранению двух КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи.

«Россия и Китай решили наложить вето на этот чисто гуманитарный подход. Мы глубоко сожалеем в связи с этим решением», – цитирует РИА «Новости» постпредства Германии и Бельгии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН после того, как страны заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией.

Москва в ответ обвинила Вашингтон в высокомерии и искажении действительности. В МИД России подчеркивали, что необходимо координировать поставки гумпомощи с правительством Сирии.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что обсуждение реформирования Совета Безопасности ООН не должно затрагивать право вето, это не предмет для дискуссий.