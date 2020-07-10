Врачи в Коми получат местную надбавку за работу с COVID-инфицированными

Врио главы республики Коми Владимир Уйба поручил поощрить медиков стимулирующие выплаты за работу с зараженными COVID-19 пациентами. Выплаты составят от 5 до 10 тысяч рублей, причем водители и врачи скорой помощи получат надбавки за каждый месяц пандемии «задним числом» – с марта по июнь. Для остальных категорий выплата будет единовременной.

Решение произвести выплаты принято по инициативе рабочей группы, которую создал Владимир Уйба для урегулирования спорных вопросов с оплатой труда работников скорой помощи, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе главы региона. В состав группы вошли представители местного Минздрава и профсоюзов Территориального центра медицины катастроф республики. Доплаты коснутся тех, кто ранее не попал под действие решений федерального центра об аналогичных надбавках.

По итогам совещаний решено, что врачам и водителям из бригад скорой помощи выплаты проведут за каждый месяц работы в период с 16 марта по 30 июня. Доктора получат по 10 тыс. рублей за месяц, а водители – по 5 тысяч.

Остальные медики получат деньги однократно за работу в тот же период. Так, среднему медперсоналу выездных бригад скорой помощи перечислят по 7 тыс., младшему медперсоналу выездных бригад по 5 тыс., врачам и по 10 тыс. рублей раздадут медработникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), педиатрам, терапевтам, пульмонологам и другим.

Кроме этого, по 7 тыс. рублей будет выплачено среднему медперсоналу, участвующему в оказании первичной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, а также 5 тыс. рублей младшему медперсоналу и прочему персоналу, который тоже обеспечивает условия для оказания первичной помощи.

По официальным данным, в Коми за сутки COVID-19 выявлен у 79 человек. По состоянию на пятницу всего в регионе зарегистрировано 4107 случаев заболевания. Данные об этом размещены на сайте Стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в Коми от COVID-19 выздоровели 2228 пациентов (прирост за сутки – 104 человека). Новых смертей среди больных коронавирусом за сутки не зарегистрировано (летальных случаев 35).

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