Блогер разоблачил фейки КПРФ о голосовании в Иркутской области

Блогер опроверг «сенсацию» КПРФ про «заговор зловещего избиркома» в Иркутской области и сообщение партии, которое «тянет на полноценную клевету», о том, что гражданам якобы позволяют голосовать по нескольку раз на участках.

«Свершилось! За шесть часов до конца голосования в Иркутской области коммунисты породили-таки «сенсацию» – про заговор зловещего избиркома. Непонятно того, чего так долго тянули – такую тухлятину состряпать можно за десять минут», – пишет Telegram-канал «Неколчак».

Блогер уточняет, что речь идет о заявлении КПРФ, которое «на полном серьезе» опубликовано на сайте партии. «В Иркутский горком КПРФ поступает информация, что председатели ТИК намекают членам участковых избирательных комиссий о необходимости подрисовать явку больше 30%». И дальше еще три абзаца о том, как председатели УИКов намекают на то, что хорошая явка – это хорошо. А что нет – не хорошо? Каковы злодеи, намекают они!» – иронизирует автор.

«Но это еще ладно – дальше коммунисты вошли во вкус и породили другую сенсацию, и вот она тянет уже на полноценную клевету. Якобы избиркомы позволяют гражданам голосовать по нескольку раз на нескольких участках. В качестве «доказательства» прикладывается реальное фото бланка о голосовании по месту жительства. Но сами же коммунисты указывают на то, что его нужно было заполнить до 22 июня (на самом деле до 21-го – учите матчасть, комрады). Все моментально попадает в базу, каким образом можно использовать такие бланки больше одного раза? Это красные технологи не поясняют, да им и не нужно – основная цель состоит в том, чтобы очернить, набросить, раздуть скандал. Когда хоть в обкоме, хоть в горкоме кто-то вообще парился о подлинности?» – отмечает «Неколчак».

По его словам, заявление КПРФ является «очередной пустышкой», «манипуляцией с расчетом на то, что гражданин – он лох обыкновенный, поверит в любую дичь».

«Но правда в том, что методички наследников Ильича устарели еще в тот момент, когда жители Прибайкалья на собственной шкуре ощутили все прелести красного губернаторства, то есть три-четыре года назад. Сейчас людей снова пытаются кормить небылицами, рассчитывая на их неграмотность. Но коммунисты неправы – люди не дураки. И они четыре года смотрели на тот же цирк и слушали те же сказки, и им это надоело. То, что на место сказочника теперь усадили более молодого и менее приевшегося персонажа в лице Михаила Щапова – не играет роли, пока в репертуаре все те же старые песни о главном», – заключил блогер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%, превысив показатели голосования по Конституции в 1993 году.

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

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