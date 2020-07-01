Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...

Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

                 1 июля 2020, 13:05
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Андрей Самохин

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              «Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве. На фоне многих монументов, созданный в «суровом стиле» соцреализма, новый монумент отличается лиричностью, считает Щербаков.

              «Такие монументы не рождаются просто так. Это объект, у которого как бы есть субъект восприятия именно в настоящее время. То есть, памятник появился в нужное время в нужном месте », – сказал  народный художник России, академик Российской академии художеств, скульптор Салават Щербаков.

              Народный художник России уверен, что сам масштаб Ржевской битвы настолько огромен, что безусловно требовал какого-то большого монументального воплощения. «Памятник – это веха из прошлого  в будущее, указание потомкам задуматься  о том, откуда они и что сделали для них их предки, погибшие здесь. Это же и побуждение  внимательно прочесть историю той войны. Ржевский монумент, в этом смысле, по-моему, вполне искренний»,– говорит скульптор.  

              По сравнению со многими известными советскими монументами, например, на фоне скульптуры, посвященной подвигу панфиловцев у разъезда Дубосеково, фигура солдата во Ржеве – душевнее, лиричнее, признал Щербаков. «Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова  «Журавли» и песней Яна Френкеля на его стихи», – отмечает Щербаков. 

              Просто в советскую эпоху, когда создавался мемориал в Дубосеково, господствовал так называемый суровый стиль как часть  большого стиля соцреализма. Тогда тоже был свой поиск и свои открытия. Но сейчас  искусство другое – оно меньше привязано к некоему стилистическому единству и у скульпторов в этом смысле меньше связаны руки», – подчеркивает собеседник. 

              Исходя их этого, Щербаков выводит душевность таких скульптур, как ржевский монумент, из «народного мышления». «Думаю, что это более свойственно сегодняшнему дню – вспоминать стихотворение Гамзатова. В 60-х на него, конечно, не опирались бы», – полагает скульптор.

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              «Ржевские события – сами по себе гигантские по значению. Это уже гарантирует, что люди будут приезжать сюда, будут вспоминать, – говорит Салават Щербаков.  – Так что, учитывая внушительный размер статуи, у нее есть все шансы, чтобы отпечататься в сознании людей как символ этого места».

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Путин признался, что мемориал ему очень понравился, с ним согласился и Лукашенко. Лидеры пообщались с авторами проекта – скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, передает ТАСС. Коробцов и Фомин рассказали, что вдохновением для работы послужило стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Задачей они назвали «растворение монумента в воздухе» – они пытались «оторвать» фигуру от земли. Уникальность монумента, по их словам, в том, что у него нет постамента – 25-метровая скульптура «вырастает» из кургана. Общий вес монумента – около 200 тонн.

              Памятник создавался Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке Союзных государств России и Беларуси, министерства культуры и правительства Тверской области без использования средств федерального бюджета, две трети средств - это пожертвования граждан и различных организаций, пишет «Спутник».

              «Я хорошо знаю Андрея Коробцова: он учился в нашей академии и я был у него руководителем диплома. Он всегда был позитивным парнем и сейчас мы видим  его явный профессиональный рост.  Я его успел поздравить еще тогда, когда памятник устанавливался, и нас приглашали сделать некую экспертную оценку. И, конечно, поздравил его еще раз и сегодня», – подытожил академик Щербаков.

              «Это один из лучших памятников, который был возведен за последнее время. Его можно сравнить с монументом Родина-мать в Волгограде, с памятником Тыл – фронту в Магнитогорске и Трептов-парком в Берлине Таково мнение и людей старшего поколения, с которыми я общался», – рассказал газете ВЗГЛЯД научный директор РВИО Михаил Мягков.

              Деньги на памятник, по его словам, «собирали всем народом». «Кто-то дал десять тысяч, кто-то двадцать, кто-то – миллион. Но большую роль сыграло Союзное государство России и Белоруссии, которое выделило достаточно большие деньги», – пояснил историк.

              «Очень душевный памятник. Это дань памяти погибшим и в то же время дань нашей победе. При этом памятник стал символом восстановления исторической справедливости. До последнего времени Ржевская битва считалась забытой. А ведь она во многом определила нашу победу в Сталинграде, которая так или иначе ковалась в том числе и на Ржевском плацдарме. Теперь же все было сделано для того, чтобы все четыре операции стали символом наших успехов в 1942-1943 годах», – сказал историк.

              «Всего Ржевскую битву следует разделить на четыре операции: Ржевско-Вяземская наступательная операция, оборонительная операция Калининского фронта в районе города Белый, Ржевско-Сычевская наступательная операция и вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция «МАРС». Да, потери наши были гигантскими: 1,3 млн человек. Но и немцы потеряли очень много, а кроме того, они не смогли перебросить отсюда свои части к Сталинграду», – сказал научный директор РВИО.

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