В Турции 648 человек отравились шаурмой

Tекст: Мария Иванова

Власти Турции сообщили о массовом отравлении куриной шаурмой в провинции Коджаэли, передает РИА «Новости». Всего в больницы обратились 648 человек, из которых 646 уже выписаны. У двоих пациентов продолжается лечение, однако угрозы для их жизни нет.

В связи с инцидентом арестованы двое подозреваемых. Лавка, где была приобретена шаурма, опечатана полицией. Специалисты местного департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа. Власти подчеркнули, что приготовленная в лавке шаурма не соответствует стандартам.

Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Керфез начали жаловаться на тошноту и боли в желудке. Это стало началом расследования, в результате которого подтвердилось массовое отравление.

В начале года сообщалось, что в Стамбуле выросло число погибших от отравления фальшивым алкоголем до 19 человек. Позднее полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. литров метилового и этилового спирта, что привело к отравлению фальшивым алкоголем и смерти 32 человек.