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НОВОСТЬ ЧАСА:В Латвии запрещена трансляция семи российских каналов
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В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти.
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Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно.
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Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных».
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Президенты России и Украины открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – очень красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура «вырастает» из курганаПодробности...
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе Подробности...
24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшейПодробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Украины открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – очень красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура «вырастает» из кургана
(фото: Михаил Климентьев/ТАСС)
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Президенты России и Украины открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – очень красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура «вырастает» из курганаПодробности...
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе Подробности...
24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшейПодробности...
Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любителиПодробности...
Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»Подробности...
На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в МосквеПодробности...
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминацииПодробности...
Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободыПодробности...
На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»Подробности...
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий Подробности...
В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах АмерикиПодробности...
28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные мерыПодробности...
Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок БирманПодробности...
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