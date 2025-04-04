Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Южных Курил

Землетрясение 4,2 балла произошло в Охотском море у Курил

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море вблизи южных Курильских островов, рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Она уточнила, что событие произошло 4 апреля в 13.34 по местному времени (5.34 мск), передает РИА «Новости».

Эпицентр землетрясения находился в 147 километрах севернее Южно-Курильска на острове Кунашир, а очаг залегал на глубине 46 километров. По словам Елены Семеновой, на данный момент не поступало никаких сообщений об ощутимости этого землетрясения в населенных пунктах Курильских островов.

Также не было объявлено тревоги цунами. Землетрясения подобной силы в этом регионе случаются относительно часто из-за его геологической активности. Так, в феврале подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали у Курильских островов в Тихом океане.

Ожидается некоторое повышение сейсмической активности на планете в ближайшие пять лет, число землетрясений может увеличиться, сообщал директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

Самое серьезное за последнее время землетрясение произошло в Мьянме. Количество погибших на данный момент превысило 3 тыс. человек, пострадали более 4,5 тыс. человек.