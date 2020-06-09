Продавец масок в Кемерове из-за спада продаж убил компаньона

В Кемерове задержали 39-летнего жителя по подозрению в убийстве бизнес-партнера, с которым они повздорили из-за снижающегося спроса на медицинские маски, сообщил Следственный комитет по Кемеровской области.

Утром во вторник местные жители увидели, что возле одного из частных домов горит автомобиль, вызвали сотрудников МЧС, сообщается на сайте ведомства.

«Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили около сгоревшего автомобиля тело мужчины с признаками насильственной смерти, вызвали следственную группу. В ходе осмотра места преступления установлено, что у погибшего при себе имеется крупная сумма денег. Благодаря грамотно спланированной и слаженной работе следователей и сотрудников полиции в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в ходе конфликта между людьми выяснилось, спрос на изделия упал и около 150 тыс. масок остались нереализованными, а потерпевший предъявлял ему по данному поводу претензии, требовал с него деньги за непроданный товар. Из-за этого между ними постоянно возникали ссоры. При очередной встрече, когда они вместе ехали в автомобиле потерпевшего, между мужчинами снова произошел конфликт.

Уточняется, что во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. После чего злоумышленник решил скрыть следы совершенного преступления и поджег машину. Потерпевший смог выбраться из горящего автомобиля, однако от полученных повреждений скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.