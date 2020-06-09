К голосованию по Конституции предложили привлечь экспертов по высоконагруженным системам

Генеральный секретарь «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров назвал важным продемонстрировать общественности честность электронного голосования по поправкам в Конституцию и предложил привлечь к участию экспертов по высоконагруженным системам, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Партия прямой демократии» постарается направить своих наблюдателей на избирательные участник, хотя нас еще пока не так много. Но основным приоритетом для себя мы в соответствии с программой партии видим наблюдение за электронным голосованием», – заявил Макаров на заседании совета при ОП по работе с партиями на голосовании по Конституции.

В этой связи он отметил несколько моментов: «Во-первых, электронное голосование – формат особый и в отличие от голосования традиционного, где работа собственно начинается на избирательном участке, когда он возникает. Для изучения электронного голосования экспертам необходимо время, поэтому важной задачей является доступ экспертов к системе голосования, исследование ее архитектуры, программного кода вот прямо сейчас. Чем раньше мы сможем получить такой доступ, тем лучше», – заявил генсек партии.

Кроме того, он отметил, что «речь идет, в первую очередь, о привлечении экспертов в высоконагруженных системах, в системах доверенного голосования». «У людей должна быть соответствующая технологическая квалификация, быстро их подготовить не получится. Поэтому мы со своей стороны как партия начали разговор с независимыми известными экспертами, подготовили список таких экспертов, готовых принять участие в мониторинге, и готовы предоставить этот список в наблюдательную комиссию», – добавил Макаров.

Он также назвал важным не только реально обеспечить честность голосования, но и продемонстрировать эту честность для общественности. «Поэтому здесь важным является не только – избежать намеренной фальсификации голосования, но и избежать технических сбоев, которые впоследствии могут быть негативно истрактованы. Такие прецеденты на предыдущем голосовании были. Поэтому я говорю, в частности, о привлечении экспертов по высоконагруженным системам, потому что электронное голосование оно таковой системой, собственно, и является», – отметил генсек партии.

Он уточнил, что такие эксперты смогут выступить не только как независимые наблюдатели, но и как высококвалифицированные профессионалы, которые рекомендациями смогут улучшить процесс голосования. «Поэтому здесь нужна будет возможность непосредственного общения экспертов с разработчиками системы. Как организовать этот процесс – надо будет хорошо подумать», – добавил Макаров.

«И последний момент – это вопрос реагирования на возможные сбои и заранее разработка протокола обработки ошибок. То есть что происходит, если система в том или ином виде совершает сбой. Для прозрачности голосования необходимо, чтобы такие меры, во-первых, были проработаны заранее, во-вторых, были оглашены заранее и не выглядели неожиданными движениями для всех наблюдателей, – заключил он.

Ранее во вторник Общественная палата России заключила еще с шестью политическими партиями соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции. Таким образом общее число партий достигло 18.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.

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