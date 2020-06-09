Лига безопасного интернета выявила более 200 фейков о голосовании по Конституции

Волонтеры Лиги безопасного интернета с 5 июня обнаружили 218 недостоверных сообщений о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.

«В последние дни нами зафиксировано появление ряда фейковых сообщений в связи в предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию России. Безусловно, появление фейков связано с тем, что тема предстоящего референдума стала резонансной в последнюю неделю и активно обсуждается в обществе», – отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, слова которой приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В Лиге добавили, что фейковые посты о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России распространяются в тех же группах и сообществах в соцсетях, где ранее волонтерами были обнаружены фейки о коронавирусе.

В целом, с начала апреля активистами Лиги выявлено 9672 фейковых сообщения. Также за этот период Лига получила более 22 тыс. обращений от граждан в связи с распространением заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, большая часть из них связана с темой коронавируса. Эксперты полагают, что большинство фейков распространяется организованно.

В Лиге также опровергли ряд фейков, в частности о том, что при голосовании якобы не нужно будет предъявлять паспорт, а бюллетень будут выдавать без предъявления какого-либо документа.

«На официальных порталах конституция2020.рф и ЦИКа в разделах о правилах голосования сообщается (пункты 8.4-8.6 Постановления «О внесении изменения в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»): «Каждый участник голосования голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина», – уточнили в Лиге.

Там также отметили, что в ряде аккаунтов в соцсетях появились недостоверные сообщения о том, что граждане, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, якобы не смогут принять участие в голосовании. Эти сообщения также опровергли: «На официальных порталах конституция2020.рф и ЦИК в разделах о правилах голосования сообщается информация о том, кто может принять участие в голосовании (пункт 1.3 Постановления «О внесении изменения в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»): «Принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда». Никаких требований по проведению вакцинации участников голосования в постановлении не содержится.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.

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