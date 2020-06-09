Грушевский предсказал конец актерской карьеры Ефремова

Из-за ДТП, которое произошло вечером понедельника по вине заслуженного артиста России Михаила Ефремова, его актерская карьера, вероятно, завершится, заявил газете ВЗГЛЯД советский и российский пародист, шоумен Михаил Грушевский.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Таким образом, актеру грозит ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы. Позже в интернете появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии, а также момент самого ДТП.

«Это крайне печальная история, и ужасно, что не удалось спасти пострадавшего в этой аварии. Боюсь, что таким образом завершается карьера, на мой взгляд, очень талантливого актера. Его зрители тоже достаточно сильно разочарованы. К сожалению, это тот случай, когда будет оцениваться целый ряд поступков, связанных с алкоголем. Потому что если бы можно было убрать эту составляющую из жизни Ефремова, то остальное было бы приятно обсуждать. Но, к сожалению, каждое проявление алкоголизма сопровождалось крайне негативными новостями», – говорит Грушевский.

Он отмечает, что, конечно, в данном случае никакие заслуги артиста не смогут оправдать безрассудность и безответственность его поступка.

«Не нахожу каких-то слов поддержки или сочувствия Ефремову, потому что это просто ужасно. Я еще хочу подчеркнуть, что говорю все это как сторонний наблюдатель, я совершенно не общался с Михаилом Ефремовым. Но о том, что у него слабое место – алкоголь, знали все. Я видел его в состоянии алкогольного опьянения, и это было всегда грустное зрелище. Это болезнь, это несчастье, и, может быть, не повод для каких-то нравоучений», – считает Грушевский.

Шоумен также выразил соболезнования семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.

Ранее Игорь Попов, директор театра «Современник», где работает Ефремов, заявил, что в ситуации с трагической аварией, которая произошла по вине актера, театр не останется безучастным.