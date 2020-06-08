Пособия на детей до 1,5 лет для неработающих россиян увеличили вдвое

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Размер выплат составит 6 тыс. 752 рубля.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальное пособие на первого ребенка ранее составляло 1,5 тыс. рублей, на второго и последующих детей – 3 тыс. рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 тыс. 752 рублей.

Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тыс. до 13 тыс. 504 рублей.

Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

Напомним, власти России 1 июня начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей.